L'urna di Nyon ha definito anche il quadro delle due semifinali

Sorteggiati a Nyon i quarti di Champions League. Il primo quarto di finale è Arsenal-Bayern Monaco. Andata in casa dei Gunners, ritorno in Germania. Il secondo quarto di finale è Atletico-Borussia Dortmund. Il terzo quarto di finale è Real Madrid-Manchester City! Andata in Spagna, ritorno in Inghilterra. L’ultimo quarto sarà Psg contro Barcellona, estratto prima il Psg, quindi andata in Francia e ritorno in Spagna.

Prima semifinale: la vincente di Atletico-Dortmund sfiderà in semifinale la vincente di Psg-Barcellona. La prima coppia estratta giocherà l’andata in casa e il ritorno fuori. Seconda semifinale: la vincente di Arsenal-Bayern sfiderà in semifinale la vincente di Real-City. La prima coppia estratta giocherà l’andata in casa e il ritorno fuori.

Come di consueto è stata estratta anche la squadra “formalmente” di casa nella finale, sarà la vincente di Atletico-Dortmund contro la vincente di Psg-Barcellona.

