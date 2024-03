I blaugrana battono 3-1 i partenopei allo stadio Olimpico di Montjuïc nel ritorno degli ottavi

Il Barcellona ha battuto 3-1 il Napoli nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si è qualificato per i quarti di finale della competizione. La squadra di Calzona saluta l’Europa e dice addio anche alla possibilità di giocare il prossimo Mondiale per Club. Allo Stadio Olimpico ‘Lluís Companys’ partita senza un attimo di respiro. Barcellona che si porta sul 2-0 in poco più di un quarto d’ora con i gol di Fermin Lopez al 15′ e Cancelo al 17′. Il Napoli non molla e riapre tutto con Rrahmani alla mezz’ora. I campioni d’Italia vanno vicini al gol del 2-2 in più occasioni, ma Lewandowski all’83’ chiude ogni discorso siglando la rete del 3-1.

