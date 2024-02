Alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions contro il Barcellona. Di Lorenzo: "Dispiace per Mazzarri"

Prima conferenza stampa per il nuovo tecnico del Napoli, Francesco Calzona, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, che vedono gli azzurri impegnati contro il Barcellona. “Si resetta tutto, inizia un nuovo cammino. Ho trovato una squadra che si è messa subito a disposizione. Poche parole, adesso abbiamo bisogno di fatti“, ha detto l’allenatore ai giornalisti. “Il pubblico di Napoli è un pubblico speciale, ma più che chiedere a loro dobbiamo essere noi a renderli orgogliosi – ha aggiunto – Dobbiamo essere noi a renderli felici con le nostre prestazioni e risultati”.

“Barcellona squadra forte ma non abbiamo paura”

“Ho detto ai giocatori che non abbiamo scuse, dobbiamo migliorare la nostra posizione. Il Barcellona è una squadra forte, una delle più forti d’Europa. Chiaramente non abbiamo paura perché siamo il Napoli, però nessuno può nascondere che loro hanno grandissimi giocatori e un allenatore top”, ha aggiunto Calzona parlando del match di mercoledì.

Di Lorenzo: “Cambio tecnico sconfitta per tutti”

In conferenza stampa ha parlato anche il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, che ci ha tenuto a fare il suo ringraziamento a Walter Mazzarri dopo l’esonero. “Ringrazio Mazzarri, dispiace perché quando si cambia allenatore è una sconfitta per tutti. Per la società, per i giocatori e per tutto l’ambiente Napoli”, ha detto il difensore. “La squadra ha reagito da professionisti, ci siamo subito messi a disposizione del nuovo allenatore – ha sottolineato – Già da oggi ha cercato di assimilare i primi concetti che ci ha dato il mister, poi ci sarà il tempo per lavorare meglio. Domani cercheremo di fare una grandissima partita“.

