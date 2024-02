De Laurentiis annuncia l'avvincendamento sulla panchina dei partenopei: "Doloroso esonerare un amico"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha confermato l’esonero di Walter Mazzarri e l’arrivo in panchina di Francesco Calzona. “Walter Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis e soprattutto amico del Napoli. È sempre doloroso esonerare un amico“, ha dichiarato il patron dei partenopei ai microfoni di Sky Sport. “Io l’ho ringraziato per essere venuto in un momento di difficoltà ma bisogna anche considerare che al Napoli e ai tifosi del Napoli bisogna riuscire a dare qualcosa di più”, ha spiegato. “E adesso cerchiamo di darlo attraverso Calzona, che ha lavorato qui con Sarri e poi con Spalletti e che conosce l’80% dei nostri giocatori”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata