L'argentino dovrebbe arrivare dal Southampton in prestito: potrà essere riscattato per non meno di 35 milioni

Carlos Alcaraz alla Juventus. Ma non si tratta del tennista spagnolo, colpito dai successi di Sinner a tal punto da cambiare sport: bensì del suo omonimo argentino, centrocampista del Southampton, squadra di Championship, la serie B dell’Inghilterra. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sarà lui con tutta probabilità il rinforzo in mezzo al campo per Massimiliano Allegri, impegnato nella lotta-Scudetto con l’Inter. I bianconeri sfideranno proprio i nerazzurri domenica sera a San Siro.

Il giocatore argentino, sbarcato in Europa nel 2022, quando il Southampton lo acquistò dal Racing, fa della duttilità la sua arma principale: può giocare infatti mezzala in un centrocampo a tre, ma si è disimpegnato in passato anche come trequartista e addirittura come punta centrale.

Alcaraz, classe 2002, dovrebbe svolgere domani le visite mediche a Londra per conto della squadra torinese. Arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un colpo decisamente a sorpresa da parte del ds bianconero Cristiano Giuntoli, dato che negli ultimi giorni alla Juventus erano stati infatti accostati giocatori più noti alle nostre latitudini, come Bonaventura della Fiorentina e la coppia Samardzic-Pereyra dell’Udinese. Se dovesse fare bene nel resto della stagione, non sarà semplice per la Juve riscattare il giocatore: l’opzione si aggira infatti intorno ai 35-40 milioni di euro, stando alle indiscrezioni.

