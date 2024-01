La stella del Milan: "Maignan non voleva continuare contro l'Udinese"

Ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, su Nove, Rafa Leao è tornato a parlare dell’episodio avvenuto durante Udinese-Milan di sabato 20 gennaio, con i cori razzisti rivolti da alcuni tifosi bianconeri a Mike Maignan. “Era molto nervoso, non voleva giocare perché non era la prima volta che succedeva”, ha raccontato il portoghese. “Noi della squadra stavamo con lui, io personalmente sono dispiaciuto per tutti i giocatori neri. È una cosa che dobbiamo combattere“, ha aggiunto Leao. “Dobbiamo provare fino alla fine a combattere questa situazione. Non finirà, ma il razzismo però dobbiamo combatterlo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata