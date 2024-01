Il presidente del club partenopeo dopo la Supercoppa persa contro l'Inter: "Ho parlato con Rocchi e chissà quale ulteriore imbarazzo proverà"

“L’arbitro? A me dispiace per Rocchi, che sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di fare il tifoso e andare giù pesante, ma l’inadeguatezza degli arbitri quest’anno parla da sola. Ho parlato con Rocchi stasera e chissà quale ulteriore imbarazzo proverà stasera“. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commenta ai microfoni di Mediaset l’arbitraggio di Rapuano nella finale di Supercoppa persa contro l’Inter.

“Noi eravamo qui per promuovere il nostro calcio e dare spettacolo, ma se mi lasci in dieci non c’è spettacolo. Inoltre ammonizioni ed espulsioni si sconteranno in campionato, una ulteriore stortura. La Lega Serie A è nemica di se stessa“, ha aggiunto. Parlando della sua squadra, De Laurentiis ha visto “un Napoli in fieri, onore al merito a chi vince perchè il calcio è anche casualità, ma ho visto una squadra in crescita, che nonostante i dieci uomini e le assenze ha dato filo da torcere all’Inter”. Secondo De Laurentiis, infine, “dall’anno prossimo, con l’ulteriore aumento delle partite, questa Supercoppa non ha più ragione di esistere“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata