La squadra di Inzaghi vince il trofeo per la terza volta di fila (l'ottava in totale), azzurri in dieci per l'espulsione di Simeone

Lautaro Martinez, sempre lui. Grazie ad un gol del suo capitano in pieno recupero l’Inter batte il Napoli 1-0 a Riyadh e si aggiudica per la terza volta di fila, la ottava in assoluto, la Supercoppa italiana. Azzurri infuriati con l’arbitro Rapuano per l’espulsione a metà secondo tempo, forse eccessiva, di Simeone che di fatto ha spianato la strada al trionfo nerazzurro. E si perchè fino a quel momento il Napoli stava reggendo tutto sommato bene all’assalto di Lautaro e compagni, anzi nella ripresa stava anche provando a venire fuori.

Poi l’inferiorità numerica ha costretto Mazzarri a rivedere lo schieramento tattico e a difendersi ad oltranza nel tentativo di arrivare almeno ai rigori. Eroica la difesa azzurra, che non è bastata a fermare l’implacabile Lautaro. L’Inter porta così a casa il suo primo trofeo stagionale e manda un messaggio alla Juve anche in chiave Scudetto. Per l’allenatore Simone Inzaghi, inoltre, è la quinta vittoria nella Supercoppa, terza consecutiva con i nerazzurri, record assoluto meglio anche di Fabio Capello e Marcello Lippi. Nella notte della scomparsa di Gigi Riva è proprio un bomber come Lautaro a decidere la sfida e non poteva che essere così.

Lautaro: “Orgoglioso e contento, gol grande emozione”

“Sono molto orgoglioso e contento, questo era un obiettivo della nostra stagione perchè siamo stati eliminati dalla Coppa Italia. Abbiamo fatto una grande gara contro la Lazio e oggi è stata dura perchè avevamo anche un giorno in meno di riposo. Era importante riportare a casa la coppa per il terzo anno di fila”. Così Lautaro Martinez commenta ai microfoni di Mediaset la vittoria dell’Inter in Supercoppa contro il Napoli. Per il Toro sono 123 gol in nerazzurro, eguagliato Cristian Vieri. “Il gol è stata una grande emozione, un momento unico”, ha aggiunto.

Inzaghi: “Grande vittoria Inter, ma complimenti al Napoli”

“Prima di tutto complimenti al Napoli che in dieci hanno lottato come dei leoni fino alla fine e perdere una finale al 90′ dispiace. Ma complimenti ai mei ragazzi che hanno giocato con grandissima concentrazione, difendendo molto bene e nel primo tempo potevamo già passare in vantaggio come nel secondo”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi commenta ai microfoni di Mediaset la vittoria nella Supercoppa contro il Napoli. “Un merito particolare ai nostri tifosi che sono venuti qui a sostenerci e la dedica è per loro”, ha aggiunto. Ancora sulla Supercoppa, Inzaghi ha detto: “Ero ottimista ma fino a un certo punto, perchè abbiamo avuto poco tempo per prepararla. C’era una squadra stanca e il merito principale è il loro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata