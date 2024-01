Così il presidente del Cagliari a margine della visita alla camera ardente in memoria dell'ex capitano rossoblù

“Nel ricordo di Riva volevo dare un messaggio di unione, perchè è questo che mi porto più dietro, che credo tutti noi ci portiamo più dietro. Ha unito un popolo intero, l’ha fatto per decenni, già da prima dello Scudetto, e ha continuato a farlo anche nell’ultimo periodo della sua vita”. Così il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, a margine della visita alla camera ardente allestita in memoria di Gigi Riva all’Unipol Domus nel capolouogo sardo. “Con il suo ricordo costante, seguendo il suo esempio, i suoi principi, i suoi valori, sempre portati avanti con semplicità, possiamo continuare a unire un popolo intero. Quello che lui più di tutti ha fatto in questa terra che ha amato e dove ha deciso di venire a vivere”, ha sottolineato inoltre Giulini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata