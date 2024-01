La Sardegna si prepara a dare l’ultimo saluto al suo amato campione, scomparso ieri all'età di 79 anni

Camera ardente allo stadio Unipol Domus dalle 14 alle 22 e domani, mercoledì, dalle 7 alle 13. I funerali sono previsti per domani alle 16 alla Basilica di Bonaria a Cagliari. La Sardegna si prepara all’ultimo saluto a Gigi Riva, campione amatissimo, scomparso ieri a 79 anni dopo essere stato ricoverato a seguito di un infarto. Al momento la salma è ancora all’ospedale Brotzu, dove ieri è morto, ora si attende l’ordinanza del sindaco Paolo Truzzu per procedere con l’apertura della camera ardente.

Gruppi di tifosi sono andati a rendere omaggio al campione in ospedale, dove la famiglia è stratta nel suo dolore e l’ingresso è consentito solo a pochi intimi, anche per non intralciare l’attività dell’ospedale.

Secondo quanto riferito dai medici, Riva, arrivato in ospedale alle 3 del mattino di lunedì, ha rifiutato di essere sottoposto a un’angioplastica che si era rivelata necessaria dopo la coronografia che aveva evidenziato una situazione molto grave, spiegando che preferiva pensarci e consultarsi con i familiari. Alle 17:50 l’improvviso peggioramento, la corsa in sala operatoria, purtroppo inutile, e il decesso alle 19:10.

Arcivescovo Baturi: “Sua morte tocca il cuore di tutta la Sardegna”

“La morte di Gigi Riva tocca nel profondo il cuore di Cagliari e di tutta la Sardegna. Nella sua carriera di calciatore e di dirigente scorgiamo le caratteristiche dell’etica sportiva che, più volte, papa Francesco ha ricordato, soprattutto nel dialogo con gli atleti: la lealtà, il coraggio, la disciplina del corpo e della mente, la fantasia e il sacrificio, l’amicizia, lo spirito di gruppo, l’agonismo non come prevaricazione ma come ascesi spirituale, il riscatto sociale”. L’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, Giuseppe Baturi, ricorda così Gigi Riva. “Sardo di adozione, si è sentito parte di un popolo che lo ha apprezzato non solo per le sue doti sportive ma anche per la semplicità e genuinità che sempre l’hanno contraddistinto. La sua vita ci insegna che il vero campione non si lascia stordire dal divismo e che il contatto sincero e spontaneo con il popolo, e non solo con i tifosi, è un’occasione unica per trasmettere i valori autentici dello sport. Nella preghiera, affidiamo Gigi Riva all’abbraccio eterno del Signore che ama la vita”, conclude monsignor Baturi.

Tomasini: “Venerdì ci siamo visti, abbiamo ricordato gesta nostro Cagliari”

“È un momento molto triste, Gigi è stato davvero un grande, ma non ha mai usato la sua grandezza per dimostrare qualcosa nei nostri confronti. Sono andato a trovarlo proprio venerdì sera, era tranquillo e felice”. Beppe Tomasini, compagno di squadra di Gigi Riva nel Cagliari campione d’Italia, ha ricordato così Rombo di Tuono ai microfoni di ‘L’Attimo fuggente’ a Radio Giornale Radio: “Abbiamo parlato del passato, della nostra squadra, delle gesta del nostro Cagliari. Lui sorrideva, e non è una cosa che faceva spesso. Gigi era un amico, è stato il mio testimone di nozze: abbiamo vissuto insieme tutti i periodi più belli della nostra vita”, aggiunge Tomasini.

