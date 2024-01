Il sindaco di Milan sul portiere rossonero: "Significativa sua reazione"

Beppe Sala ragiona sulla possibilità di invitare a Palazzo Marino come gesto di solidarietà il portiere del Milan, Mike Maignan, oggetto di insulti razzisti durante la partita contro l’Udinese. “Bisogna ragionare, diciamo che sarei felice ma non voglio nemmeno disturbare il suo lavoro, la sua professione, ci pensiamo un attimo ma qualcosa bisogna fare. Osservando con grande tristezza quello che è successo, magari stavolta è stata così significativa la reazione di Maignan che potrebbe essere una chiave di volta rispetto a questo percorso per togliere dagli stadi questi atteggiamenti che poi tengono anche tanta brava gente lontana dagli stadi”, ha detto il sindaco di Milano a margine della presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria.

