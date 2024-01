I Reds calano il poker contro il Bournemouth. Nunez e Diogo Jota siglano due doppiette

Il Liverpool cala il poker in casa del Bournemouth nella gara valida per la 21/a giornata di Premier League e rinforza il primato in classifica salendo a 48 punti, a +5 sul Manchester City che ha però una partita in meno.

Succede tutto nella ripresa: Nunez apre le marcature al 4′, poi Diogo Jota con una doppietta tra il 26′ e al 35′ chiude i conti, nel finale in pieno recupero c’è ancora spazio per la rete – e doppietta personale – dello stesso Nunez. Il Bournemouth in cassa il secondo ko di fila e resta fermo a 25 punti.

A big win on the road 🙌 pic.twitter.com/OoWlcqR9Ls — Liverpool FC (@LFC) January 21, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata