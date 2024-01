Al via del Mare la doppietta di Vlahovic e il gol di Bremer regalano a il primato ad Allegri

La Juventus supera 3-0 in trasferta il Lecce nel match valido per la 21/a giornata di Serie A e sale momentaneamente in vetta alla classifica a 52 punti, a +1 sull’Inter ferma a causa dell’impegno in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Protagonista assoluto Dusan Vlahovic, autore di una doppietta al 14′ e al 23′ della ripresa. Nel finale, al 40′, Bremer firma il tris di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. I pugliesi, al quarto ko nelle ultime cinque partite, rimangono fermi a quota 21.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata