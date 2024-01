Il polacco, arrivato in prestito dallo Spezia, ha siglato una tripletta riportando i toscani in corsa per la salvezza

Davide Nicola porta la scossa che l’Empoli cercava da tempo. I toscani, che in settimana hanno cambiato allenatore con l’esonero di Andreazzoli e l’arrivo in corsa dell’ex tecnico di Salernitana e Crotone, travolgono infatti 3-0 il Monza nel match valido per la 21a giornata di Serie A e tornano in corsa per la salvezza, salendo a 16 punti, a meno due dalla coppia Udinese-Cagliari. Protagonista assoluto Zurkowski, arrivato in prestito dallo Spezia: il centrocampista polacco con una tripletta ha steso i brianzoli, fermi a 25 punti e al secondo pesante stop di fila dopo il 5-1 incassato contro l’Inter.

