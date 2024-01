Successo importante degli uomini di Di Francesco nello scontro salvezza allo Stirpe

Pesante vittoria del Frosinone in rimonta per 3-1 sul Cagliari, nell’anticipo della 21/a giornata del campionato di Serie A. La squadra di Di Francesco interrompe dopo due mesi una serie di cinque sconfitte consecutive e torna a muovere la classifica, portandosi a 22 punti a +5 dalla zona retrocessione. Si interrompe dopo tre partite, invece, la serie positiva del Cagliari di Ranieri che resta inchiodata a quota 18 punti con l’Udinese.

Dopo il pirotecnico 4-3 per i sardi all’andata, anche la gara odierna ha regalato emozioni a non finire. Cagliari in vantaggio nel primo tempo con un bel destro a da centro area di Sulemana al 26′, nella ripresa però il Frosinone riesce a ribaltare il risultato prima con un colpo di testa vincente di Mazzitelli al 64′, poi con una magia su punizione dal limite di Soulè al 75′ e infine con la deviazione vincente di Kaio Jorge al 95′ su assist di Zortea in contropiede. Nel finale ci pensa poi il portiere Turati a blindare la vittoria del Frosinone con due super parate su altrettanti colpi di testa di Dossena e Pavoletti.

