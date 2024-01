Da L'Equipe a Marca, i principali siti internazionali scrivono della decisione della Roma di separarsi dal tecnico portoghese

L’esonero di José Mourinho da parte della Roma ha fatto rumore e non poteva essere altrimenti. Non a caso in breve tempo la notizia è diventata virale sui social e l’apertura dei principali siti sportivi e non di tutto il mondo. Da Marca all’Equipe fino naturalmente ai giornali portoghesi on line, la cacciata dello Special One dal club della Capitale non è passata inosservata.

“Mourinho esonerato”, titola As in Spagna mentre Mundo Deportivo e Marca scrivono: ‘Mourinho licenziato dalla Roma”. In Portogallo O Jogo titola: ‘Ufficiale, la Roma annuncia l’addio di José Mourinho dalla guida tecnica”. Simile il titolo di A Bola, altro quotidiano sportivo lusitano: “Roma annuncia l’addio di José Mourinho”. Mentre Record titola “La Roma esonera Josè Mourinho”.

In Francia L’Equipe titola secco: “José Mourinho non è più l’allenatore della Roma”. Anche in Inghilterra l’esonero del tecnico portoghese apre quasi tutti i siti. Il Daily Mail titola: “José Mourinho viene esonerato dalla Roma – nonostante avesse chiesto un nuovo contratto – dopo che l’ex allenatore del Chelsea e del Manchester United è stato ripetutamente espulso e ha portato la sua squadra al nono posto in classifica”. “Mourinho è stato esonerato, la Roma ha posto fine al regno dell’ex allenatore del Man Utd con sei mesi di anticipo”, titola invece il Mirror.

