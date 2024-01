Il presidente della Lazio: "Vincere significa portare nostro marchio in tutto il mondo"

(LaPresse) Manca sempre meno alla sfida di Supercoppa italiana tra Inter e Lazio: una delle due semifinali della competizione che si giocherà il 19 gennaio all’Al -Awwal Stadium, a Riad, in Arabia Saudita. Vincere un trofeo “significa portare il nostro marchio in tutto il mondo. A questa competizione assistono 180 Paesi nel mondo”, ha detto il presidente del club biancoceleste, Claudio Lotito, durante la conferenza stampa che rinnova la partnership tra la Regione e la Ss Lazio. “Riuscire a conseguire un grande risultato rimane nella storia e diventa un punto di riferimento per questi Paesi che sono in espansione per quanto concerne la politica calcistica. Arriviamo un po’ incerottati ma speriamo che la squadra mantenga quel profilo di determinazione, spirito di gruppo, umiltà. Loro ci credono. E’ una squadra allestita per competere alla pari con tutti poi il campo è il giudice”, ha aggiunto Lotito, affiancato dal difensore Luca Pellegrini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata