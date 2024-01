Il presidente dei granata ha duramente attaccato gli arbitri dopo la sconfitta con i partenopei

La Procura federale della Figc ha aperto un fascicolo nei confronti del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, in riferimento alle sue dichiarazioni sugli arbitri dopo la sconfitta al ‘Maradona‘, sabato scorso, contro il Napoli. Iervolino, nel corso di una intervista a ‘la Repubblica’, ha chiesto le dimissioni del designatore Gianluca Rocchi. “Direzione arbitrale scandalosa che ci ha penalizzati moltissimo e che compromette il campionato e i nostri ingenti investimenti. Non ho parole per l’arbitraggio, che è offensivo e mortificante per la nostra società”, è quanto dichiarato da Iervolino.

