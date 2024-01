Genoa e Torino pareggiano 0-0, il Verona batte l'Empoli in casa 2-1

Con la forza dei nervi distesi, il cuore e il carattere. Per il resto ci vorrà ancora tempo ma a questo Napoli, impaurito e che naviga ancora a vista, può bastare per ribaltare nel recupero una solida Salernitana, trafitta al ‘Maradona‘ per 2-1 proprio sul traguardo dall’unico vero errore difensivo commesso. La squadra di Mazzarri dopo una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre partite, può dunque tornare quantomeno a respirare balzando momentaneamente dal nono al sesto posto in classifica. Alla rete capolavoro di Candreva al 29′ ha risposto Politano su rigore fischiato dopo la valutazione del Var per un tocco di Fazio su Simeone.

Ma è nella ripresa che il Napoli è stato premiato per tenacia e costanza: chiusa la salernitana nella propria metà campo ha provato a sfondare il muro con un sempre più ritrovato Kvaratskhelia ma dopo una parata monstre di puro istinto di Ochoa sul georgiano, a restituire un po’ di gioia ai tifosi della squadra campione ci ha pensato Rrahmani, lesto sotto porta a sfruttare al 96′ una svirgolata difensiva. Il Napoli esce così dal baratro ma che fatica. Non è ancora la strada giusta ma i tre punti danno vigore, morale e fiducia, quella che serve più di tutti ad una compagine che fatica a trovare la via del gol, per mancanza di lucidità e cinismo. Per la Salernitana un punto perso proprio sul più bello che la costringe a restare in fondo solitaria in classifica.

Hellas Verona-Empoli 2-1

Il Verona supera 2-1 l’Empoli e si prende 3 punti fondamentali nella lotta salvezza. Veneti in vantaggio con un gol di Djuric al 3′, raddoppio di Ngonge al 56′. Per l’Empoli, al 64′, rete di Zurkowski che così entra subito nel tabellino alla prima partita dal suo ritorno coi toscani. Nel finale espulso Duda del Verona. Con questi 3 punti la squadra di Marco Baroni si porta a quota 17 punti in classifica, l’Empoli resta penultimo a 13.

Genoa-Torino 0-0

Finisce 0-0 Genoa-Torino, gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. A ‘Marassi‘ primo tempo equilibrato. nella ripresa Genoa pericoloso con De Winter, Vasquez e Malinovskyi, ospiti pericolosi con Sanabria di testa, ma il match non si sblocca.

Con questo punto il Torino sale a 28 punti in classifica e consolida il 10/o posto, mentre il Genoa compie un piccolo passo e si porta a quota 22.

