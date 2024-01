L'allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Sassuolo

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Sassuolo. “Rabiot sta bene, è recuperato anche Chiesa che sarà a disposizione e sarà un valore aggiunto per domani”, ha detto l’allenatore bianconero secondo cui sarà “un’altra gara in cui chi va in panchina risulterà determinante, domani valuterò se fare giocare dal 1′ Rabiot – ha aggiunto – Dovrò anche fare delle valutazioni dietro”.

Allegri: “Testa al Sassuolo”

Punzecchiato sul testa a testa con l’Inter di Inzaghi, Allegri preferisce glissare provando a rimanere concentrato sulla sfida contro la squadra di Dionisi. “La possibilità di arrivare allo scontro diretto davanti all’Inter? Sappiamo che domani è una partita importante, che mancano tanti punti per la qualificazione in Champions, bisogna allenarsi per fare un passettino alla volta. Abbiamo il Sassuolo e poi penseremo al Lecce, andando troppo in là vengono sempre fuori casini” “Pensiamo alla partita di domani che è la cosa più importante e difficile, anche perché nella gara d’andata abbiamo preso un bello schiaffo”, ha aggiunto.

“Inter costruita per vincere scudetto”

Il tecnico ha poi continuato a parlare dei rivali nerazzurri. “L’Inter ha una squadra costruita per vincere lo scudetto, la Juve ha iniziato un percorso diverso”, ha spiegato Allegri che ha continuato: “Noi dobbiamo lavorare senza andare a metterci nella testa l’ossessione di vincere lo scudetto, bisogna fare il massimo di quello che possiamo e soprattutto vedere come crescono i ragazzi”. “Il calcio non finisce il 25 maggio, la Juve ha un futuro importante con questa squadra per i prossimi cinque anni”, ha aggiunto.

Yildiz e Chiesa possono coesistere

Parlando della formazione, Allegri ha poi aggiunto che “Yildiz e Chiesa sicuramente possono anche coesistere, però in questo momento abbiamo degli equilibri e bisogna continuare a mantenerli”. Per quanto riguarda l’ipotesi tridente il tecnico die bianconeri ha ribadito che “in questo momento no, abbiamo un equilibrio di squadra e soprattutto dei cambi”. “La partite diventano lunghe, poi più avanti magari sarà possibile, ma la squadra deve avere un equilibrio altrimenti torna a essere ballerina. Siamo nel girone di ritorno, fare punti è più difficile e non c’è tempo per recuperare. Il girone di ritorno è molto più difficile di quello d’andata”, ha concluso Allegri.

