La squadra di Inzaghi domina e vince ancora. Doppiette di Calhanoglu e Lautaro, rete di Thuram

L’Inter batte 5-1 il Monza nella 20esima giornata del campionato di Serie A. Partita senza storia all”U-Power Stadium‘ con la squadra di Simone Inzaghi che domina dal primo minuto. Nerazzurri in vantaggio con un rigore di Calhanoglu al 12′, al 14′ il raddoppio di Lautaro Martinez. Nella ripresa Calhanoglu fa doppietta e realizza il 3-0 al 60′. Quarto gol di Lautaro Martinez su rigore all’84’. In rete anche Thuram all’88. Inutile il gol del momentaneo 1-3 di Pessina per il Monza. Con questo successo l’Inter si porta a quota 51 in classifica a +4 sulla Juventus.

Il tabellino di Monza-Inter 1-5, match della 20esima giornata di Serie A

Reti: 12′, 60′ rig. Calhanoglu (I), 14′, 84 rig. Lautaro Martinez (I), 69′ rig.Pessina (M), 88’Thuram (I)

MONZA (3-4-1-2): Sorrentino; D’Ambrosio (71’Pablo Marì), Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira (58’Birindelli), Pessina (80’Akpa Akpro), Bondo (46’Colombo), Ciurria (46’Kyriakopoulos); Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho.

A disp.: Lamanna, Gori, Donati, Izzo, Bettella, Maric, Maldini, Vignato.

All: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (82’Bisseck), De Vrij, Bastoni (72’Acerbi); Darmian, Barella (62’Frattesi), Calhanoglu (62’Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (72′ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro. A disp.: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, Arnautovic, Klaassen, Buchanan, Sanchez.

All.: Simone Inzaghi.

Note: al 29′ Var annulla gol al Monza per fuorigioco, al 59′ espulso l’allenatore del Monza, Palladino.

Ammoniti: Colpani (M), Calhanoglu (I), Birindelli (M), Pavard (I).

Arbitro: Rapuano di Rimini.

