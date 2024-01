Cambio sulla panchina dei toscani

Cambio in panchina per l’Empoli che ha ufficializzato l’esonero di Aurelio Andreazzoli (insieme ai suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici). “A mister Andreazzoli vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”, si legge nella nota.

Subito dopo è arrivato l’annuncio del club toscano che ha deciso di affidare la panchina a Davide Nicola. “Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione e domani pomeriggio dirigerà il primo allenamento”, si legge nel comunicato dell’Empoli

𝑩𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒍𝒂 Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Nicola. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione e domani pomeriggio dirigerà il primo allenamento pic.twitter.com/e5ESVEdMfc — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) January 15, 2024

