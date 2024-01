La capolista impegnata al Brianteo nell'anticipo serale del sabato sera

Diciannove partite disputate e 48 punti raccolti, con il migliore attacco e la miglior difesa del torneo. Eppure il margine di vantaggio sulla Juventus che spinge da dietro è di appena due lunghezze. Nel duello per lo scudetto l’Inter riparte da Monza, con la consapevolezza che confermare i numeri messi insieme finora renderà più agevole la strada verso il tricolore e la seconda stella. “Sappiamo che abbiamo avuto un ottimo percorso: la squadra è ambiziosa e sappiamo che non sarà semplice, ma vogliamo confermarci con un altrettanto ottimo girone di ritorno”, assicura Simone Inzaghi alla vigilia del match in casa dei brianzoli, nuova occasione per allungare a +5 sulla Vecchia Signora che scenderà in campo martedì nel posticipo contro il Sassuolo.

Inzaghi: “Monza è avversario di qualità”

La squadra di Palladino naviga a metà classifica e di certo non farà sconti. “Sarà una partita difficile contro un avversario di valore, che ha un ottimo tecnico e dei giocatori che sono stati importanti con l’Inter – ha ricordato l’allenatore piacentino ai microfoni del canale tematico nerazzurro – rivedremo con piacere D’Ambrosio, Gagliardini e Valentin Carboni. Dovremo fare una partita molto importante: il Monza è un avversario di qualità”.

L’Inter, che dopo l’impegno di campionato partirà per l’Arabia Saudita in vista della Final Four di Supercoppa Italiana, ha potuto godere di una settimana intera di lavoro alla Pinetina e scenderà in campo con la formazione tipo. Davanti fiducia alla coppia Thuram-Lautaro, sulla corsia mancina previsto il ritorno dal 1′ di Dimarco, mentre in mezzo Frattesi – nonostante il contestatissimo gol vittoria contro il Verona – si accomoderà nuovamente in panchina. C’è fermento invece per il possibile debutto del nuovo acquisto Buchanan. “E’ arrivato nel migliore dei modi: è un giocatore giovane con ottime qualità, ma ha già una discreta esperienza alle spalle – ha sottolineato Inzaghi – Ci vorrà un po’ di tempo per il suo inserimento, ma questa settimana ha svolto tre allenamenti molto importanti”. A livello tattico il tecnico nerazzurro ha confermato che lo schieramento con tre punte visto sabato scorso nel finale del match con l’Hellas potrebbe essere impiegato ancora. “L’ho utilizzata come opzione in quel momento – ha spiegato – ma un domani potrà anche essere una soluzione”. Con la stagione che entra nel vivo l’Inter non vuole farsi cogliere impreparata.

