Per il difensore romeno un contratto fino al 2030 con gli Spurs

Radu Dragusin lascia il Genoa ed è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham, con cui ha firmato un contratto fino al 2030. Lo comunica in una nota sul proprio sito ufficiale il club inglese. Nella sua nuova avventura londinese il difensore romeno indosserà la maglia numero sei.

Spence in prestito al Genoa

In cambio, al Genoa arriva in prestito Djed Spence. Lo ha comunicato il club ligure. Il difensore inglese, nato a Londra il 09/08/2000, arriva a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Cresciuto nel settore giovanile del Fulham, Spence ha vestito le maglie di Middlesbrough, Nottingham Forest, Rennes, Leeds e Tottenham. Vanta 6 presenze con la nazionale Under 21 dell’Inghilterra.

