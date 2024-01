Mamuka Jugeli reo di aver dato per certo l'addio dell'attaccante nigeriano in estate per volare in Arabia Saudita

Victor Osimhen risponde senza giri di parole all’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, che ieri ha dato per certo l’addio dell’attaccante nigeriano al Napoli e il suo trasferimento in Arabia Saudita in estate. La durissima replica di Osimhen, con tanto di insulti, è stata affidata a una storia sul suo profilo Instagram. Il messaggio è chiaro: “Caro Mamuka Jugeli, sei un rifiuto umano e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca!”, scrive Osimhen.

