I partenopei affondano dopo l'espulsione di Mazzocchi

Il Torino travolge 3-0 un Napoli sempre più in crisi nella gara valida per la 19/a giornata di Serie A. Sanabria sblocca il risultato al 43′ del primo tempo, nella ripresa i campani crollano dopo l’espulsione di Mazzocchi, che si fa cacciare cinque minuti dopo esser entrato in campo. I granata ne approfittano e raddoppiano con un tiro da fuori di Vlasic al 7′ prima del tris di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di Buongiorno al 21′. Con questo risultato la squadra di Juric sale a 27 punti, al decimo posto, a meno uno proprio dal Napoli fermo a quota 28.

