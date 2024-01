Gol di Loftus Cheek, Giroud e Traorè: i rossoneri salgono a 39 punti in classifica

Il Milan travolge 3-0 l’Empoli al ‘Castellani’ nel match valido per la 19/a giornata di Serie A e sale a 39 punti in classifica, saldamente al terzo posto a +6 sulla Fiorentina quarta. I rossoneri ipotecano il successo nel primo tempo con la rete del vantaggio di Loftus-Cheek all’11’, su assist di Leao, e di Giroud, a segno su rigore al 31′. Nella ripresa al 43′ il baby Traorè chiude la partita in contropiede per il 3-0 finale. I toscani restano fermi a 13 punti al penultimo posto.

