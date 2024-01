Il mister della Juventus: "Servirà una gara migliore a livello di testa"

Le parole dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di Serie A dei bianconeri di domani 7 gennaio, in trasferta contro la Salernitana. Per quanto riguarda la formazione, il mister toscano ha detto che Cambiaso non sarà della partita: “Domani mancherà Cambiaso che ha 38 e mezzo di febbre, vediamo però difficilmente sarà della partita”, ha affermato. Allo stesso modo, non ci sarà Moise Kean: “Kean non ha ancora fatto nessun allenamento, è ancora indietro e mancherà per un po’ di tempo, spero di averlo il prima possibile. Ci sono tante partite e avere tutti a disposizione è un bene”.

“Fare gara migliore di giovedì a livello di testa”

Secondo l’allenatore bianconero, quello che attende la Juventus sarà un match diverso rispetto a quello giocato solo due giorni fa in Coppa Italia, in cui i piemontesi hanno vinto per 6-1. “Domani chiudiamo il girone d’andata, la cosa più importante è chiuderlo nel migliore dei modi, per farlo bisogna fare una partita migliore soprattutto a livello di testa rispetto a quella fatta giovedì. Sarà una partita sicuramente diversa con difficoltà maggiori“, ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata