I bianconeri affronteranno il Frosinone

La Juventus batte 6-1 in rimonta all’Allianz Stadium la Salernitana e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Frosinone. Campani subito avanti al 1′ con Ikwuemesi, favorito da un errore in disimpegno di Gatti, prima del pareggio al 12′ di Miretti – al secondo centro in stagione – su sponda aerea di Cambiaso. Proprio l’ex Genoa al 35′ firma il sorpasso sugli sviluppi di un calcio d’angolo su torre di Danilo. Nella ripresa al 9′ Rugani con un rimpallo fortuito da due passi trova il tris, preludio al 4-1 viziato dall’autorete di Bronn sul tiro di Yildiz respinto da Fiorillo. Nel finale proprio l’attaccante turco con una magia firma il gol del 5-1, prima del definitivo 6-1 di Weah con una conclusione da lunga distanza che finisce sotto la traversa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata