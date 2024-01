Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida di campionato: "Hujsen? Diventerà gran calciatore"

L’allenatore della Roma, José Mourinho, carica i suoi alla vigilia del match di Serie A all’Olimpico contro l’Atalanta, che si giocherà domani 7 gennaio all’Olimpico: una partita che sarà un crocevia fondamentale per entrambe le squadre nella ricerca dell’Europa. “È una partita di alto livello, un avversario di alto livello, una grande squadra, con tanti giocatori bravi. È una partita difficile come tutte quelle che noi abbiamo avuto. Il Napoli, la Juve, la prossima, la Lazio e dopo il Milan. Siamo in un periodo in cui il livello non si abbassa mai“, ha detto lo Special One in conferenza stampa. “Sappiamo che con loro sarà sempre complicato, però noi siamo questi, siamo tosti, non siamo facili per nessuno – ha aggiunto – Troviamo sempre forza nelle nostre difficoltà, loro sanno che non sarà facile neanche per loro”.

“Huijsen? Diventerà gran calciatore”

Mourinho ha anche parlato di Dean Huijsen, il difensore 18enne appena arrivato in giallorosso in prestito secco dalla Juventus. “Sappiamo tutti chi è, un ragazzo di 18 anni che ha 10 minuti in Serie A, però è uno dei prospetti di maggiore qualità del calcio europeo per l’età che ha. In futuro sarà un grandissimo calciatore. La nostra è una situazione difficile a tutti i livelli perché non abbiamo calciatori disponibili e per la situazione del Ffp che è una limitazione”, ha detto a riguardo Mourinho. “È disponibile per giocare domani, però è un ragazzo arrivato ieri sera che oggi si è allenato un’oretta con la squadra. Ha fatto una riunione di introduzione con me per cercare di entrare nelle nostre dinamiche e nella nostra filosofia. Poi se mi chiedi se è pronto per giocare dico che se deve giocare gioca. Non ha esperienza in Serie A però è un ragazzo con grande fiducia in se stesso e autostima”, ha concluso.

