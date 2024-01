Decide il gol di Frattesi al 93esimo, poi al 99esimo Henry sbaglia il rigore del pareggio colpendo il palo. Polemiche per un fallo non fischiato a Bastoni sulla rete del 2-1

L’Inter ha battuto 2-1 l’Hellas Verona nella gara valida per la 19a giornata di Serie A. Lautaro Martinez sblocca il risultato al 13′ del primo tempo su assist di Mkhitaryan, Henry pareggia i conti al 29′ della ripresa con un tocco sporco sul cross di Duda. In pieno recupero succede di tutto: al 93esimo Frattesi segna il 2-1 con un tap-in vincente dopo la corta respinta di Montipò, dalla parte opposta al 99esimo minuto Henry sbaglia il rigore del 2-2 colpendo il palo. Con questo risultato i nerazzurri salgono a quota 48 punti e si laureano campioni d’inverno, portandosi a +5 sulla Juventus in campo domani in casa della Salernitana. La squadra di Baroni invece rimane ferma a 14 punti.

Polemiche per fallo sulla rete del 2-1, Sogliano: “Mancanza di rispetto”

Secondo il Verona, il gol del 2-1 di Frattesi è stato viziato da un fallo in avvio azione di Bastoni su Duda, non fischiato dall’arbitro e non rivisto dal Var. “Sono molto rammaricato e deluso, non fa parte del mio carattere però oggi c’è stata una mancanza di rispetto nei confronti di una società che tra tante difficoltà sta cercando di onorare il campionato. È impossibile che in una sala Var dei tecnici preparati come ci sono non possano aver visto che il gol era da annullare in maniera molto chiara, non possono aver avvisato l’arbitro”, si è sfogato il direttore sportivo dei veneti, Sean Sogliano. “In una sala Var non si può fare questo errore – ha ribadito – Non è giusto quello che è successo oggi, con il rispetto di tutto. Le spiegazioni dopo servono a poco, è successa una cosa veramente molto grave. Io voglio rispetto per una squadra che ha messo orgoglio in campo con tutti i limiti che ha, oggi la dignità dei veronesi è stata calpestata per una cosa molto grave”.

