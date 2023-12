I Gunners restano a -2 dalla coppia di testa composta da Aston Villa e Liverpool

Seconda sconfitta consecutiva per l’Arsenal. Nel loro match valido per la 20esima giornata di Premier League i ‘Gunners’ cadono a sorpresa in uno dei tanti derby di Londra, sul campo del Fulham. I padroni di casa si impongono in rimonta 2-1. Vantaggio ospite con Saka al 5, pareggio di Jimenez al 29′ e rete decisiva di De Cordova al 60′. Per effetto di questo risultato l’Arsenal resta a quota 40 punti in classifica a due di distanza dalla coppia di testa composta da Aston Villa e Liverpool, che ha una partita in meno. Tutto facile invece per il Tottenham che supera 3-1 il Bournemouth. A segno Sarr al 9′, Son al 72′ e Richarlison all’80.Rete della bandiera ospite all’84’ con Scott. Gli ‘Spurs’ sono quinti in classifica a quota 39 punti.

