L'organo di governo del calcio mondiale chiede di aspettare prima di organizzare le elezioni per sostituire Ednaldo Rodrigues

La Fifa ha avvertito il Brasile che potrebbe sospendere le sue squadre nazionali e i suoi club dalle competizioni internazionali se un intervento della Federcalcio verdeoro porterà all’elezione di un nuovo presidente a gennaio. L’organo di governo del calcio mondiale ha affermato, in una lettera firmata anche dalla Conmebol, la Confederazione calcistica del Sudamerica, e inviata a un dirigente del calcio brasiliano, che la Cbf potrebbe essere sospesa se, anziché darà retta al suo invito ad aspettare, organizzerà una rapida elezione per sostituire Ednaldo Rodrigues alla presidenza. Il documento è stato ottenuto da Associated Press.

La sentenza della Corte di giustizia di Rio de Janeiro ha portato, lo scorso 7 dicembre, alla rimozione di Rodrigues dalle sue funzioni a causa di irregolarità nella sua elezione lo scorso anno. La Fifa, che storicamente vieta le ingerenze di governi e di esterni nell’operato delle federazioni, potrebbe decidere di escludere il Brasile dalle principali competizioni fino a quando la crisi non sarà risolta. La sentenza del tribunale di Rio aveva nominato José Perdiz, capo del massimo tribunale sportivo del paese, come presidente ad interim con il compito di organizzare nuove elezioni per la presidenza entro 30 giorni. La Fifa aveva avvertito, nelle precedenti lettere inviate alla Cbf, di ritenere l’intervento indebito.

Nella recente missiva la Fifa e la Conmebol hanno poi annunciato che formeranno una commissione per discutere, il prossimo 8 gennaio, la questione. I due enti, si legge, “desiderano sottolineare con forza che, fino a quando tale missione non avrà luogo, non sarà presa alcuna decisione che incida sulla Cbf, comprese eventuali elezioni o inviti a elezioni. Se ciò non dovesse essere rispettato, la Fifa non avrà altra scelta se non quella di sottoporre la questione al proprio organo decisionale competente per un esame e una decisione, che potrebbe includere anche una sospensione”.

“Per motivi di buon ordine – prosegue la lettera – vorremmo anche sottolineare che qualora la Cbf venisse eventualmente sospesa dall’organo competente della Fifa, perderebbe tutti i suoi diritti di adesione con effetto immediato e fino a quando la sospensione non verrà revocata dalla Fifa. Ciò significherebbe anche che le rappresentative della Cbf e le squadre dei club non avrebbero più diritto a prendere parte a qualsiasi competizione internazionale mentre è sospesa”. Il documento afferma inoltre che qualsiasi interferenza irregolare nelle federazioni affiliate “può portare alle sanzioni previste dallo statuto della Fifa, inclusa la sospensione, e questo anche se l’influenza di terzi era/non è colpa dell’associazione membro interessata”.

Perdiz ha dichiarato di vedere la lettera della Fifa “come un segnale positivo”, aggiungendo che “convocherà le elezioni entro il termine stabilito, con la trasparenza e l’integrità richieste”. I portavoce di Rodrigues non hanno risposto alla richiesta di commento da parte di AP. Rodrigues ha assunto per la prima volta la carica di presidente ad interim nel 2021 dopo la sospensione del predecessore Rogério Caboclo. I media locali hanno riferito che è attualmente in trattative con altri dirigenti del calcio brasiliano per candidarsi nuovamente alla presidenza nelle nuove elezioni o per sostenere un altro candidato. Il mandato di Rodrigues durerà fino al 2026. È l’ennesimo presidente della Cbf ad affrontare problemi di natura legale negli ultimi anni, sebbene non sia coinvolto in casi di corruzione come i predecessori Ricardo Teixeira, José Maria Marin e Marco Polo del Nero. Caboclo era stato sospeso dalla presidenza nel settembre 2021 in relazione a un caso di molestie sessuali. La sentenza contro il 69enne Rodrigues potrebbe influire in maniera negativa sulla candidatura del Brasile a ospitare il Mondiale femminile nel 2027 e sul tentativo di ingaggiare l’anno prossimo come ct della nazionale maschile l’attuale allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata