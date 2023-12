Al comando resta il Manchester City

Il Manchester City rimane in cima alla classifica dei coefficienti Uefa relativi agli ultimi cinque anni. Gli inglesi di Guardiola restano stabili al comando, alle loro spalle il Bayern Monaco e poi il Real Madrid che guadagna 3 posizioni. Segue il Paris Saint-Germain (-2 posizioni), Liverpool, Inter, Lipsia, Chelsea, Man United e ultima nella top 10 fa il suo ingresso rispetto al 2022 la Roma, finalista lo scorso di Europa League. In virtù dei risultati delle italiane in Europa, nel totale dei coefficienti dei club per nazione l’Italia balza al terzo posto superando la Germania e posizionandosi alle spalle dell’Inghilterra prima in classifica e della Spagna.

