Il Manchester City chiude un 2023 da leggenda conquistando anche il Mondiale per Club. Nella finale giocata in Arabia Saudita, al King Abdullah Sports City stadium di Jeddah, la squadra di Pep Guardiola piega i brasiliani della Fluminense con il risultato di 4-0 al termine di una gara senza storia. E’ bastato poco meno di mezzora ai citizens per chiudere la pratica: a sbloccare il risultato dopo 50 secondi è l’argentino Julian Alvarez, schierato al centro dell’attacco vista l’assenza per infortunio di Haaland, abile a ribadire in rete un tiro dalla distanza di Ake respinto dal palo. Il raddoppio del Manchester arriva al 27′ grazie ad un autogol sfortunato di Nino, su tirocross da sinistra di Foden. Nella ripresa i campioni d’Europa controllano la reazione d’orgoglio dei brasiliani e al 72′ trovano poi il 3-0 con una zampata vincente di Foden da centro area su assist di Alvarez da sinistra. Nel finale all’87’ è ancora lo scatenato Alvarez a firmare il definitivo 4-0 con un micidiale destro da centro area.

Per il Manchester City è la prima vittoria nel Mondiale per Club, un successo che va a completare un fantastico poker nel 2023 con la Premier League, l’Fa Cup, la Champions League e la Supercoppa Europea. Per Guardiola è la quarta vittoria da allenatore nella competizione, dopo le due con il Barcellona e quella con il Bayern, battuto il primato che deteneva con Carlo Ancelotti. La Fluminense, alla prima apparizione nel Mondiale per Club, esce comunque a testa alta. Da segnalare nelle file brasiliane la presenza di due vecchie conoscenze del calcio europeo: l’ex terzino del Real Madrid Marcelo e l’ex centrocampista di Juve e Fiorentina Felipe Melo. Era questa l’ultima edizione del Mondiale per Club Fifa con questa formula, dal 2025 infatti entrerà in vigore il nuovo format a 32 squadre che si disputerà negli Stati Uniti e che vede già sicura partecipante anche una squadra italiana: l’Inter.

