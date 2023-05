Decisiva la sconfitta dell'Arsenal per 1-0 in casa del Nottingham Forest

Il Manchester City si laurea campione d’Inghilterra per la terza volta consecutiva, la quinta nelle ultime sei stagioni. Decisiva la sconfitta dell’Arsenal per 1-0 in casa del Nottingham Forest di questo pomeriggio, in una gara valida per la 37a giornata della Premier League. Il gol di Awoniyi al 19′ sancisce due verdetti in un colpo solo: non solo il titolo per il Manchester City ma anche la contestuale salvezza del Forest. In classifica, il City con 85 punti mantiene 4 punti di vantaggio sull’Arsenal che ha una sola gara ancora da giocare contro le tre dei citizens. In coda, invece, il Nottingham si porta a quota 37 punti, +6 sul Leeds terzultimo.

Guardiola punta al triplete

La squadra di Pep Guardiola punta ora a realizzare uno storico ‘Triplete’ con la Fa Cup e la Champions League, eguagliando i cugini del Manchester United. I citizens affronteranno proprio i Red Devils il prossimo 3 giugno a Wembley per la finale della Fa Cup, mentre il 10 giugno l’ultimo appuntamento della stagione con la finale della Champions League ad Istanbul contro l’Inter. Quello odierno è il nono titolo di campione d’Inghilterra per il City nei suoi 143 anni di storia. I giocatori di Guardiola potranno mettere le mani sull’ambito trofeo del campionato domenica dopo la partita contro il Chelsea, anche se i festeggiamenti non potranno durare troppo a lungo visti gli altri due impegni che li attendono. La squadra di proprietà degli emiri di Abu Dhabi ormai ha imposto un autentico dominio in Inghilterra con cinque titoli in sette anni sotto il regno di Guardiola e sette in un periodo di 12 stagioni iniziato con il leggendario gol di Sergio Aguero, su assist di Balotelli, nel recupero per vincere il campionato nel 2012 con Roberto Mancini in panchina. È la prima volta che il City vince tre campionati di fila, un trionfo che arriva mentre il club sta affrontando una serie di accuse senza precedenti da parte della Premier League per presunte violazioni delle regole finanziarie dal 2009 al 2018. Accuse – 115 in totale – che gettano un’ombra sui successi del City sotto la proprietà di Abu Dhabi, anche se potrebbero passare anni prima che un verdetto venga raggiunto da una commissione disciplinare indipendente. Ciò che non è in discussione è la qualità di gioco che il City ha prodotto in questa stagione anche grazie all’esplosione del bomber norvegese Erling Haaland, autore di un incredibile record di 36 gol alla sua stagione d’esordio in Premier League.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata