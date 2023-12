I neroverdi portano a casa un punto prezioso in ottica salvezza

Una doppietta su rigore del solito Berardi consente al Sassuolo di rimontare uno svantaggio di due gol all’Udinese e portare a casa un punto prezioso per la classifica. Alla Dacia Arena finisce 2-2, con i padroni di casa che recriminano per non essere riusciti a capitalizzare al meglio le reti di Lucca al 26′ e Pereyra al 55′. Il bomber bianconero sblocca il risultato con un preciso colpo di testa, su cross del Tucu Pereyra. Proprio l’ex centrocampista della Juve firma poi il raddoppio al 57′, con una splendida giocata e un diagonale vincente in area di rigore. Sembra fatta, ma al 57′ l’Udinese resta in dieci per l’espulsione di Martín Payero dopo una brutta entrata su Erlic. Il Sassuolo ci crede e trascinata dal suo capitano riesce nell’incredibile rimonta: al 76′ Berardi trasforma un rigore concesso per fallo di Ebosele su Pinamonti, all’88′ si ripete trasformando un altro penalty per un fallo di Kabasele su Mulattieri. Con questo risultato il Sassuolo sale a quota 16 punti in classifica, mentre l’Udinese aggancia il Cagliari a quota 13. Per entrambe la strada verso la salvezza è ancora lunga.

