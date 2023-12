Decisiva la rete di Beltran al 79esimo

La Fiorentina supera al ‘Franchi’ il Verona per 1-0 nella gara valida per la 16ma giornata di Serie A e raggiunge momentaneamente al quarto posto il Napoli a 27 punti. Decide la rete di Beltran al 79′. Gli ospiti possono recriminare per il rigore sbagliato al 3′ da Djuric. Reduci da tre pareggi consecutivi, gli scaligeri, penultimi in classifica con 11 punti, non vincono dalla sfida in casa contro la Roma ad agosto.

