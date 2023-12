La formazione di Italiano vince il giorne e accede agli ottavi di finale

Missione compiuta per la Fiorentina, che pareggia 1-1 in casa del Ferencvaros nell’ultima giornata della fase a gironi di Conference League e chiude il Gruppo F al primo posto con 12 punti, a +2 sulla squadra turca, che va agli spareggi. Succede tutto nella ripresa: Zachariassen al 3′ porta avanti i padroni di casa, Ranieri al 28′ segna la rete che spedisce la Fiorentina direttamente agli ottavi di finale. Unica nota stonata per i toscani l’infortunio occorso a Nico Gonzalez, costretto a uscire in barella al 20′ del primo tempo per un problema muscolare alla coscia.

