La squadra di Thiago Motta si porta al quarto posto in classifica

Il Bologna di Thiago Motta si impone per 2-1 sul campo della Salernitana nel posticipo della 15a giornata di Serie A. Rossoblù trascinati dalla classe di Zirkzee: l’olandese firma con una doppietta nel primo tempo il successo dell’Arechi. Il talentuoso attaccante sblocca il risultato al 9′ infilando la palla nella porta vuota dopo una respinta corta di Costil su tiro di Posch. Al 20′ Zirkzee raddoppia approfittando di un retropassaggio sbagliato di Lovato e, dopo aver superato in dribbling Costil, deposita il pallone nella porta ormai sguarnita. Nella ripresa la squadra di Motta gestisce agevolmente il risultato, concedendo poco a una Salernitana che Pippo Inzaghi prova a scuotere solo nel finale. Non basta ai granata la rete di Simy al 75′, poi in pieno recupero Pirola si divora il pari. Finale burrascoso, anche con lancio di oggetti dalle tribune verso i giocatori ospiti. Con i tre punti odierni, il Bologna si porta momentaneamente al quarto posto in classifica da solo con 25 punti in attesa dello scontro diretto di questa sera tra Roma e Fiorentina. Campani che restano ultimi con soli 8 punti.

