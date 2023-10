Il tecnico della Roma ha rivolto a Palladino il gesto del pianto

Un’altra espulsione per l’allenatore della Roma, José Mourinho, al termine della vittoria dei giallorossi per 1-0 sul Monza con il gol al 90esimo di El Shaarawy: il tecnico portoghese è stato sanzionato con il cartellino rosso dopo una pesante litigata con la panchina biancorossa e l’allenatore Raffaele Palladino. Lo ‘Special One’ ha rivolto agli avversari il gesto del pianto e del “bla bla”. Dopo il match, commentando l’episodio, ha dichiarato: “La mia espulsione? Ho fatto il gesto di stare zitto e di piangere. Non ho detto nessuna parola offensiva. L’anno scorso abbiamo fatto un’ottima partita a Monza e gente senza esperienza ha avuto parole brutte nei nostri confronti. Oggi l’unica panchina che ha fatto uno show e ha messo pressione all’arbitro è stata la loro”.

José Mourinho did this towards the Monza bench after Roma scored a late winner.

Of course he received a straight red 😅

(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/RorlhZbMGU

— B/R Football (@brfootball) October 22, 2023