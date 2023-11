Per i bergamaschi in gol Scamacca

L’Atalanta pareggia 1-1 al ‘Gewiss Sadium’ di Bergamo contro lo Sporting Lisbona nel penultimo turno del Gruppo della fase a gironi di Europa League e conquista il primo posto del girone con un turno di anticipo evitando così i playoff. Gli orobici si portano in vantaggio al 23′ con Scamacca (che all’8′ si è visto annullare un gol per fuorigioco), pareggio di Edwards al 56′ per i portoghesi. Atalanta in testa con 11 punti, Sporting Lisbona a 8. Per i portoghesi accesso matematico ai playoff. Nell’altra sfida del girone vittoria esterna del Rakow contro lo Sturm Graz per 1-0, risultato che consente ai cechi di appaiare gli austriaci al terzo posto con 4 punti.

