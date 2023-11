Giallorossi e bergamaschi impegnati in Europa League contro Servette e Sporting, i viola ospitano il Genk

Tre partite e obiettivi alla portata per le italiane. Roma, Atalanta e Fiorentina si preparano al giovedì europeo con tre spiriti diversi. Tutte, però, vedono dei traguardi vicini: l’Atalanta il primo posto del girone, la Roma e la Fiorentina il passaggio del turno.

Servette-Roma, Mourinho: “Vincere per cercare di arrivare primi”

In Europa League, i giallorossi fanno visita al Servette e puntano a cancellare la pesante sconfitta di Praga, dove Lukaku e compagni non solo hanno sprecato il primo match point per chiudere ogni discorso relativo al passaggio del turno, ma si sono visti superare in classifica, per differenza reti, proprio dai cechi. “La cosa migliore per il Servette sarebbe mettere la seconda squadra per concentrarsi sulla partita importante che avranno domenica. Noi vogliamo vincere per cercare di arrivare primi in classifica, lo so che il Servette in casa parte forte per i primi 20-30 minuti, speriamo che il Servette abbia la testa un po’ al campionato perché il terzo posto dovrebbe averlo, però in casa sono una squadra da prendere in considerazione”, ha spiegato il tecnico giallorosso Josè Mourinho che si è lamentato delle condizioni del campo del Servette (“Un disastro, sembra che gli agronomi siano andati in vacanza da te settimane”).

Capitolo formazione: Mou dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con la coppia Lukaku-El Shaarawy e Dybala pronto a entrare a partita in corso. “Sanches, Pellegrini e Dybala non giocheranno insieme e tutti e tre non iniziano la partita, devo fare un po’ di gestione. Domenica abbiamo una partita importante (contro il Sassuolo, ndr)”, ha spiegato il tecnico della Roma

🟨 LIVE 🟥 La conferenza stampa di José Mourinho e Diego Llorente alla vigilia di Servette-Roma https://t.co/73EgftGDF5 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 29, 2023

Atalanta-Sporting, Gasperini punta il primo posto

Aria diversa in casa Atalanta, sempre in Europa League. Gli orobici, infatti, hanno chiuso ogni discorso relativo al passaggio del turno 3 settimane fa battendo lo Sturm Graz. Basta un pareggio per blindare anche la vetta del girone, ma Gasperini non vuole fare calcoli: “Non si può giocare con lo spirito di fare un solo punto – ha detto il tecnico atalantino -. Giochiamo contro la squadra che prima nel suo campionato e che sta facendo bene in Portogallo. All’andata a Lisbona abbiamo fatto forse il miglior primo tempo della stagione, ma ricordo anche quanto abbiamo sofferto nel secondo. Giochiamo in casa, quindi non ci saranno speculazioni”. Per questo non dovrebbe esserci nessun cambiamento di formazione, dentro i migliori a cominciare da Scamacca e Lookman.

Fiorentina-Genk, Italiano: “Sfida decisiva”

In Conference League la Fiorentina, in crisi di risultati e reduce dalla sconfitta con il Milan in campionato, attende il Genk al Franchi. Mister Italiano sente il peso della sfida ai belgi: “Sarà una partita fondamentale, decisiva -ha detto in conferenza stampa-, con una vittoria possiamo mettere l’ipoteca per il passaggio del turno. Dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione”. Il tecnico viola, inoltre, vede la partita di domani sera come un’occasione “per riscattare il periodo non bello in campionato”. Un tentativo di riscatto in un match che però non vedrà in campo Bonaventura e Mandragora. Potrebbe giocare Kayode perché, ha affermato il tecnico dei viola, “sembra che il dolore sia sparito”. In rampa di lancio c’è il portiere danese Oliver Christensen che giocherà titolare tra i pali. Italiano non ha dubbi: “Sono convinto che farà una grande prestazione”.

