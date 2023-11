Il tecnico dei viola: "L'abbiamo preparata bene"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in vista della sfida contro il Milan in programma a San Siro sabato sera alle 20:45. “Affrontiamo un impegno difficile, molto molto tosta per noi ma l’abbiamo preparata bene. Vogliamo ben figurare come abbiamo sempre fatto. Siamo carichi”, ha detto Italiano parlando ai canali ufficiali del club.

Recupera Beltran, Kayode ancora out

“Vogliamo mantenere e migliorare, se possibile, classifica – ha aggiunto Italiano -. Beltran sta molto bene, è con noi”. Nulla da fare invece per Kayode che “resterà a Firenze”.

