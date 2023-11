Parata di stelle allo stadio Castellani per la raccolta fondi

Migliaia di persone hanno partecipato all’appuntamento “Metti in campo il cuore per la Toscana”, creato con la collaborazione della onlus “Empoli for charity” allo scopo di raccogliere fondi per le popolazioni colpite dall’alluvione. Allo Stadio Castellani di Empoli, sabato 18 novembre, si è giocata la partita tra la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del Cuore del Movimento Shalom. Una vera e propria parata di stelle per la raccolta fondi verso le popolazioni colpite dall’alluvione. C’era anche Gabriel Batistuta, che in Toscana ha lasciato un pezzo di cuore. “Dobbiamo veramente cercare di dare tutti una mano”, ha detto l’ex attaccante della Fiorentina, sceso in campo con tante altre celebrità per una serata all’insegna della beneficenza.

