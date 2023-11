Il presidente azzurro negli uffici della Filmauro. Il nome caldo nelle ultime ore è Igor Tudor

Ore calde per la panchina del Napoli. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è negli uffici della Filmauro a Roma dove è in corso un vertice per decidere l’esonero del tecnico Rudi Garcia, dopo il passo falso casalingo contro l’Empoli, e individuare il suo possibile sostituto sulla panchina del Napoli.

Il nome caldo per il dopo Garcia è Igor Tudor

In lizza per sostituire il tecnico francese c’è Igor Tudor. De Laurentiis sarebbe in contatto proprio in queste ore con l’allenatore croato e il suo agente. Tudor, ex allenatore di Verona e Udinese, è attualmente fermo dopo l’esperienza sulla panchina del Marsiglia in Ligue 1.

