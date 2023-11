Invariate le posizioni delle due squadre nella lotta per un posto in Europa

Lazio-Roma 0-0 nel derby valido per la 12a giornata di Serie A. Un risultato che di fatto lascia invariate le posizioni in classifica delle due squadre, con la Roma che scivola al settimo posto con 18 punti e la Lazio che segue con un punto in meno nella lotta per un posto in Europa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata