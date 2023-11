I nerazzurri mantengono il quinto posto in classifica con 20 punti

Udinese e Atalanta hanno pareggiato 1-1 al Bluenergy Stadium nella gara valida per la 12esima giornata di Serie A. Primo tempo tutto di marca friulana: i padroni di casa al 31′ sbagliano un rigore con Success e colpiscono anche una traversa con Samardzic, poi passano meritatamente in vantaggio al 44′ con un tiro da fuori di Walace deviato inavvertitamente da Djimsiti alle spalle di Carnesecchi. Nella ripresa la squadra di Gasperini si riversa in avanti alla ricerca del pari, sfiorando a ripetizione il gol con Lookman e con il neo entrato Scamacca. Udinese a sua volta pericolosa in contropiede con Pereyra. Al 92′, poi, i nerazzurri orobici trovano il pareggio con un colpo di testa del brasiliano Ederson da centro area su cross di Zappacosta. Con questo risultato l’Atalanta mantiene il quinto posto in classifica con 20 punti, mentre l’Udinese si porta a quota 11 ma ancora in zona pericolosa.

