Il Napoli non va oltre l’1-1 contro l’Union Berlino, in una gara valida per la 4a giornata della fase a gironi di Champions League. I gol di Politano al 39′ e di Fofana al 52′. Con questo risultato il Napoli si conferma secondo nel Gruppo C con 7 punti alle spalle del Real Madrid. Union ultimo con 1 punto e di fatto già eliminato.

