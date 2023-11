Leao e Giroud a segno

Il Milan ha battuto per 2-1 il Paris Saint-Germain a San Siro, in una gara valida per la fase a gironi di Champions League. I gol di Skriniar al 9′, Leao al 12′ e Giroud al 50′. Una vittoria che riaccende le speranze di qualificazione dei rossoneri allenati da Stefano Pioli.

